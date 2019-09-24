В гомельской школе №15 назначили нового директора

Ситуацию в школе №15 г. Гомеля обсуждает вся страна Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прежнего освободили от должности после скандала с учителем

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После конфликта в гомельской школе Александр Лукашенко восстановил в должности учительницу Людмилу Четверткову и уволил директора школы. Теперь Марина Черненко будет работать заместителем директора в школе №65 Новобелицкого района.

Новым руководителем СШ№15 назначили Людмилу Николаевну Евсеенко. "Прежде она занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом учреждении образования", - пишет "Гомельская правда".

После скандальной историей с учительницей, вышедшей из себя, президент освободил от должности не только директора школы, но и некоторых чиновников:

- начальника Главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина;

- начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко;

- замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу;

- начальника отдела образования, спорта и туризма администрации района Александра Деменчука;

- главного специалиста отдела Елену Шарамову.

Сейчас прорабатывается вопрос о переводе людей в другие организации, учреждения и т. д. После этого они будут уволены.