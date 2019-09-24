В гомельской школе №15 назначили нового директора
После конфликта в гомельской школе Александр Лукашенко восстановил в должности учительницу Людмилу Четверткову и уволил директора школы. Теперь Марина Черненко будет работать заместителем директора в школе №65 Новобелицкого района.
Новым руководителем СШ№15 назначили Людмилу Николаевну Евсеенко. "Прежде она занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом учреждении образования", - пишет "Гомельская правда".
После скандальной историей с учительницей, вышедшей из себя, президент освободил от должности не только директора школы, но и некоторых чиновников:
- начальника Главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина;
- начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко;
- замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу;
- начальника отдела образования, спорта и туризма администрации района Александра Деменчука;
- главного специалиста отдела Елену Шарамову.
Сейчас прорабатывается вопрос о переводе людей в другие организации, учреждения и т. д. После этого они будут уволены.