КП Беларусь
Водитель автобуса прикарманил ноутбук, оставленный забывчивым пассажиром
Теперь ранее не судимому мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Фото: "Могилев онлайн"
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21-летний житель Могилева зашел в автобус с сумкой, а вышел - без. Когда спохватился, то понял, что ноутбук, зарядное устройство и беспроводная мышь остались в транспорте. Недолго думая мужчина обратился в милицию.
Правоохранители установили, что имуществом на сумму 680 рублей соблазнился водитель автобуса, который и обнаружил находку. 46-летний могилевчанин присвоил сумку себе и спрятал ее в своем гараже.
Теперь в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 205 УК РБ «Кража». «Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, - передает «Могилев онлайн».