2019-09-24T13:06:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня станет известно, кто выиграл 100 тысяч рублей

Обладателя внушительного приза от игры «Удача в придачу!» определит чемпионка Алла Цупер
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Победители прошлых туров игры «Удача в придачу!» не раз признавались: когда выигрываешь крупный приз, кажется, как будто стоишь на пьедестале с долгожданной золотой медалью в руках. Поэтому вполне логично, что нового чемпиона игры, обладателя главного приза 129-го тура, определит заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер! Спортсменка разыграет 100 000 рублей.

Также сегодня узнаем, кто выиграл три крупные суммы по 40 000 рублей и более 12 000 других денежных призов.

Обладателя главного приза 129-го тура определит заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер

Обладателя главного приза 129-го тура определит заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер

Удачу будут приносить игровые коды, начисленные за покупки с 9 по 22 сентября в магазинах «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркете «Е-доставка». Розыгрыш призов пройдет в студии игры в минском гипермаркете «Евроопт» на улице Казимировская, 6. Приходите, чтобы увидеть все вживую, включайте телеканал ОНТ или открывайте сайт evroopt.by и официальные странички «Евроопт» в соцсетях. Там пройдет прямая трансляция розыгрыша. Начало - в 18.20.

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