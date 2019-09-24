2019-09-24T19:58:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей

Главный приз разыграла олимпийская чемпионка Алла Цупер
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Главный приз разыграла олимпийская чемпионка, легендарная белорусская фристайлистка Алла Цупер.Главный приз разыграла олимпийская чемпионка, легендарная белорусская фристайлистка Алла Цупер.
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Удачливых людей в нашей стране стало больше! Сегодня, 24 сентября, среди участников игры «Удача в придачу!» были разыграны призы, которые помогут изменить жизнь победителей к лучшему. Вот имена счастливчиков!

Главный приз 129 тура выиграл житель городского поселка Свислочь в Пуховичском районе: Сергей Авраменко стал богаче на сто тысяч рублей. Помогала определить победителя заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер.

А обладателями крупных сумм по 40 тысяч рублей стали: Оксана Пшеничная из Бобруйска, Александр Матюшонок из Минска и Роза Опыц из Гродно.

Также сегодня были разыграны больше 12 тысяч денежных призов.

Поздравляем победителей!

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