Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей

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Удачливых людей в нашей стране стало больше! Сегодня, 24 сентября, среди участников игры «Удача в придачу!» были разыграны призы, которые помогут изменить жизнь победителей к лучшему. Вот имена счастливчиков!

Главный приз 129 тура выиграл житель городского поселка Свислочь в Пуховичском районе: Сергей Авраменко стал богаче на сто тысяч рублей. Помогала определить победителя заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер.

А обладателями крупных сумм по 40 тысяч рублей стали: Оксана Пшеничная из Бобруйска, Александр Матюшонок из Минска и Роза Опыц из Гродно.

Также сегодня были разыграны больше 12 тысяч денежных призов.

Поздравляем победителей!