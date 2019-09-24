Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них
Хитрый способ обзавестись новенькими «айфонами», но не платить за них, придумали две молодые девушки. Одной из них 21 год, второй – 19, обе работали в салоне связи в Молодечно.
В конце прошлого года барышням захотелось чего-то новенького. Они приобрели себе мобильные телефоны P20 Lite стоимостью более 600 рублей каждый, оформив в салоне кредитные договоры. Однако вскоре хулиганки «положили глаз» на более лакомые гаджеты - последний iPhone. В комплекте с аксессуарами цена одного гаджета составляла около 2 тыс. рублей – да, дороговато, но отказать себе в удовольствии девушки не смогли. И обе оформили в рассрочку по «айфону».
Погашать ежемесячные платежи барышням было нечем, долг стремительно рос. Но вместо того, чтобы найти законный способ заработка, девушки придумали хитрую схему. В базе данных отмечали, что якобы производили выплату наличными, хотя фактически деньги в кассу не помещали. Со временем в салоне образовалась недостача, которую девушки попытались скрыть опять за счет предприятия.
Работницы магазина продали 9 мобильных телефонов без кассового чека, а полученные средства положили в кассу салона для погашения недостачи. Кроме того, женский дуэт неоднократно «заимствовал» деньги на личные нужды.
Мошенническая операция двух белорусок длилась около 9 месяцев. На чистую воду их вывели столичные ревизоры. В ходе инвентаризации они обнаружили недостаток 9 мобильных устройств, стоимостью свыше 3000 BYN, а в кассе недосчитались порядка 900 BYN. В целом, ущерб компания оценила в 4 тысячи белорусских рублей.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по Ч. 2 АРТ. 211 УК Республики Беларусь «присвоение либо растрату». За махинации девушкам грозит лишение свободы до 5 лет со штрафом или без него и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения", - передает "Рэгіянальная газета".