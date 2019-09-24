Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них

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Хитрый способ обзавестись новенькими «айфонами», но не платить за них, придумали две молодые девушки. Одной из них 21 год, второй – 19, обе работали в салоне связи в Молодечно.

В конце прошлого года барышням захотелось чего-то новенького. Они приобрели себе мобильные телефоны P20 Lite стоимостью более 600 рублей каждый, оформив в салоне кредитные договоры. Однако вскоре хулиганки «положили глаз» на более лакомые гаджеты - последний iPhone. В комплекте с аксессуарами цена одного гаджета составляла около 2 тыс. рублей – да, дороговато, но отказать себе в удовольствии девушки не смогли. И обе оформили в рассрочку по «айфону».

Погашать ежемесячные платежи барышням было нечем, долг стремительно рос. Но вместо того, чтобы найти законный способ заработка, девушки придумали хитрую схему. В базе данных отмечали, что якобы производили выплату наличными, хотя фактически деньги в кассу не помещали. Со временем в салоне образовалась недостача, которую девушки попытались скрыть опять за счет предприятия.

Работницы магазина продали 9 мобильных телефонов без кассового чека, а полученные средства положили в кассу салона для погашения недостачи. Кроме того, женский дуэт неоднократно «заимствовал» деньги на личные нужды.

Мошенническая операция двух белорусок длилась около 9 месяцев. На чистую воду их вывели столичные ревизоры. В ходе инвентаризации они обнаружили недостаток 9 мобильных устройств, стоимостью свыше 3000 BYN, а в кассе недосчитались порядка 900 BYN. В целом, ущерб компания оценила в 4 тысячи белорусских рублей.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по Ч. 2 АРТ. 211 УК Республики Беларусь «присвоение либо растрату». За махинации девушкам грозит лишение свободы до 5 лет со штрафом или без него и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения", - передает "Рэгіянальная газета".