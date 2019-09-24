В Барановичах столкнулись легковушка и рейсовый автобус

Из-за столкновения в салоне автобуса упал и ударился пенсионер

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Авария случилась 23 сентября около 12.45. Ее спровоцировала 38-летняя местная жительница, которая двигалась по улице Пионерской на автомобиле Renault Logan. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу рейсовому автобусу МАЗ. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал 68-летний пассажир, который упал в салоне автобуса. Его госпитализировали в травматологическое отделение Барановичской городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает БелТА.