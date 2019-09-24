2019-09-24T14:52:06+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске побит температурный минимум 1956 года

Последний раз в этот день было так холодно 63 года назад
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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24 сентября около 6 часов утра столичные термометры показывали минус 3 градуса. По данным за 112 лет, так холодно в Минске не было уже более полувека. Прежний рекорд этого дня был зафиксирован аж в 1956 году - минус 1,4 градуса, - сообщает БелТА.

Белорусы, конечно, ожидали, что с приходом осени похолодает, но не думали, что так быстро. Накануне стартовал отопительный сезон в жилых домах и общежитиях, учебных заведениях, гостиницах, бассейнах и в других административных зданиях. А это на неделю раньше, чем в прошлом году - в Минске в 2018-м батареи начали греть с 1 октября. "А самый поздний срок начала подачи тепла в квартиры минчан был 20 октября (1999 г., 2008 г.)", - информирует агентство «Минск-Новости».

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