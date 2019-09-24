Коровам не дали воды, они сбежали и в темноте смяли проезжающий по трассе автомобиль

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Почти год добивался справедливости владелец микроавтобуса, столкнувшегося со стадом коров. Недавно точку в деле поставил Чашникский районный суд.

Авария произошла в декабре 2018 года. По дороге Кричев - Орша - Лепель ехал «Фольксваген Транспортер». Было уже темно. Автомобиль двигался со скоростью около 80 километров в час. Внезапно фары микроавтобуса высветили стадо коров, бегущих по трассе. До них было не более десяти метров. Водитель экстренно затормозил и попытался съехать на обочину, но это не помогло - машина врезалась в стадо. Одну корову машина сбила, животное погибло. Автомобиль же сильно помяло - после столкновения с коровами был помят капот, правое крыло, пострадали фары, решетка, радиатор, фильтры и другие части машины. Водитель травм не получил.

- Выяснилось, что коровам в этот день не завезли воды. Страдающие от жажды животные выломали двери в коровнике арочного типа и сбежали. Там было несколько десятков животных, - рассказала исполняющая обязанности председателя Чашникского райсуда Татьяна Заруба. - Они прошли около километра. Когда произошло столкновение с автомобилем, работники сельхозпредприятия уже собрали животных и гнали их обратно на ферму.

Руководство ОАО «Чашникский агросервис», которому принадлежало сбежавшее стадо, пообещало владельцу автомобиля компенсировать затраты на ремонт, но денег он не дождался и вынужден был обратиться в суд.

- Была установлена вина работников хозяйства в произошедшем. Суд решил, что ОАО должно не только возместить автовладельцу затраты на ремонт машины - 6789 рублей, но и судебные издержки - 953 рубля, - рассказала Татьяна Заруба.