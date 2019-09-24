В Беларуси появятся еще 4 магазина duty free

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24 сентября Александр Лукашенко провел совещание, на котором в том числе обсуждалось развитие сети магазинов беспошлинной торговли. Президент поддержал предложение обеспечить функционирование еще 4 магазинов duty free, которые будут работать на въезд в Беларусь. Магазины откроются сразу после того, как будет подписано соответствующее распоряжение.

В настоящее время на въезде в страну в автодорожном пункте пропуска действует один такой магазин. Еще два расположены в Национальном аэропорту Минск.

- Пять (в автодорожных пунктах пропуска. - Прим. «КП») - это оптимально. Мы посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку. Будем внимательно мониторить эту работу, чтобы мы были четко убеждены, что эти магазины приносят пользу нашей стране, - заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Он также уточнил, что эти магазины находятся до окончания зоны таможенного контроля, а потому сотрудники таможни будут проводить стандартные процедуры досмотра.

О конкуренции с белорусскими производителями:

Первый вице-премьер считает, что прямой конкуренции с аналогичными производителями в Беларуси нет. Основные товары в магазинах duty free - это алкогольная продукция, табачная, а также парфюмерия. "Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители", - сказал он.

"Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего) либо все-таки проголосовать рублем в этих магазинах", - цитирует Турчина БелТА.