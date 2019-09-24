2019-09-24T16:48:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусский рубль обвалился к доллару, евро и российскому рублю

Значение валютной корзины всего за один день подскочило на 0,92%. Это почти в 2 раза больше, чем за весь август
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В банках курс продажи доллара стоит от 2,062 руб. Евро — от 2,269 руб., а за 100 российских рублей просят от 3,239 BYNВ банках курс продажи доллара стоит от 2,062 руб. Евро — от 2,269 руб., а за 100 российских рублей просят от 3,239 BYNФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 сентября прошли очень бурно - белорусский рубль девальвировался к трем основным валютам.

Доллар рванул вверх на 0,0170 рубля до 2,0614 BYN/USD - максимум за 12 дней. Американская валюта подорожала уже второй раз на этой неделе. С начала недели его курс вырос на 0,0202 рубля.

Курс евро вырос на 0,0165 BYN до 2,2669 BYN/EUR и покинул минимум за 795 (!) дней, на котором обосновался вчера.

Российский рубль подскочил сразу на 0,0349 BYN до 3,2378 BYN/100 RUB и почти добрался до максимума за три месяца (85 дней). Только с начала недели рубль РФ подорожал на 0,0398 руб. - информирует select.by.

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