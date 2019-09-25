Готовим кожу к холодам: кремы MIRIELLE от Belkosmex помогут выглядеть привлекательно в любую непогоду

Легендарная косметика уже более 15 лет пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола

Изменить размер текста: A A

Осенью нашей коже нужен особый уход, ведь после жаркого лета она нуждается в питании, увлажнении и защите. Многие женщины в этот период с огорчением замечают, что кожа стала пересушенной, чувствительной и раздраженной. Как помочь ей восстановиться, сделать ухоженной и сияющей, защитить от сезонных проблем?

Решение есть! Обратите внимание на линию косметики Mirielle от компании BELKOSMEX - популярного белорусского бренда с 25-летней историей. Для производства кремов компания использует экологически чистое сырье из Германии, Франции, США и Японии, а готовая продукция проходит обязательную государственную гигиеническую регистрацию и сертификацию. При этом продукцию бренда можно купить по разумным ценам, и это преимущество давно оценили постоянные покупательницы.

Линия кремов MIRIELLE создана для того, чтобы восстановить природные функции кожи, защитить ее от негативных воздействий окружающей среды, помочь сохранить упругость и эластичность. MIRIELLE - это классика, проверенная временем.

Если вам больше 35 лет, обратите внимание на крем коллагеновый против морщин. Он помогает замедлить процессы старения в клетках кожи, содержит комплекс витаминов А, Е, F, стимулирующий естественные функции защиты кожи, а также масло авокадо для интенсивного питания и морской коллаген для увлажнения и регенерации. Результат: кожа становится более свежей и ухоженной.

Крем мультивитаминный питательный можно использовать в любом возрасте. Если морщинки уже есть, он поможет их разгладить, а если нет - то предупредить их образование. Крем препятствует возрастной пигментации, устраняет сухость и шелушение кожи, содержит масла авокадо и кокоса, которые эффективно смягчают и питают кожу.

Крем дневной с витаминами Е и F питательно-защитный повышает устойчивость кожи к воздействию мороза, ветра, УФ-излучения благодаря комплексу растительных масел и витаминов Е и F, питает кожу и помогает предупредить преждевременное старение. Он отлично подходит в качестве основы под макияж, и его можно использовать, независимо от возраста.

КСТАТИ

Что подарить на День матери?

Накануне предстоящего Дня матери, который отмечается в Беларуси 14 октября, самое время подумать о приятном подарке. Мы подскажем идею: отличным презентом могут стать кремы MIRIELLE от BELKOSMEX. Качественная косметика - это важно, ведь любой женщине хочется чувствовать себя красивой и ухоженной.