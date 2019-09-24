2019-09-24T16:51:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле из окна госпиталя инвалидов выпал пациент. Он погиб

Мужчина не высказывал суицидальных мыслей
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: "Гомельская праўда"Фото: "Гомельская праўда"
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Пациент поступил в областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны 22 сентября в 13.50. У него было повторное нарушение мозгового кровообращения. Медики оформили 52-летнего мужчину в стационар, никаких суицидальных мыслей он не высказывал. Поэтому трагедия, произошедшая в учреждении здравоохранения, стала громом среди ясного неба.

24 сентября в 0.50 пациент выпал из окна четвертого этажа госпиталя. Врачи немедленно провели реанимационные мероприятия и оказали помощь. Но тщетно: несмотря на предпринятые меры, медикам оставалось констатировать биологическую смерть.

«По факту гибели гомельчанина главным управлением здравоохранения облисполкома создана комиссия», - сообщает «Гомельская праўда».

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