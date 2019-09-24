2019-09-24T17:21:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей

Станции появятся в Минске, областных городах и на трассах категории М и М/Е
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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А к 2030 году планируется создание 1304 электрозаправочных станцийА к 2030 году планируется создание 1304 электрозаправочных станцийФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Совет министров принял постановление, которое вносит корректировки в первый этап создания сети государственных электрозарядных станций (ЭЗС). До 2021 года включительно предполагается создание 431 установки в Минске, областных центрах и на автодорогах категорий М и М/Е. В столице для этих целей определено 162 площадки для 322 станций. В Минской области появится 14 объектов, Бресте, Гомеле и Могилеве - по 12, Брестской области - 11, Витебске - 13, Витебской области - 6, Гомельской - 8, Гродно - 15, Гродненской области - 4, Могилевской - 2.

Программа создания государственной зарядной сети для электромобилей будет реализовываться в три этапа. Второй шаг ориентирован на 2022-2025 годы из расчета увеличения количества электромобилей до более чем 10 тысяч. Третий - на 2026-2030 годы (при наличии парка электротранспорта более 25 тыс. единиц).

Всего к 2030 году предусмотрено создание 1304 ЭЗС: 1224 будут размещаться в населенных пунктах и 80 - на всех основных автомагистралях. Планируется, что между двумя ближайшими станциями должно быть примерно 50-70 км.

Установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов планируется в Минске, областных городах и на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120-150 км.

"Функции по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей возложены на государственного оператора - ПО "Белоруснефть". Финансирование программы предусмотрено за счет его собственных средств", - передает БелТА.

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