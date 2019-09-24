2019-09-24T18:05:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2020 году в стране возведут больше жилья для многодетных семей

Планы строительства на будущий год значительно превышают объемы 2019-го
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В следующем году многодетным родителям купить квартиру будет легчеВ следующем году многодетным родителям купить квартиру будет легчеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев сообщил, что на 2020 год финансирование строительства жилья для многодетных семей обеспечено в полном объеме, выделены кредитные ресурсы.

- В этом году для многодетных семей планируется построить 12 тыс. квартир. Составляются планы на следующий год, они будут значительно выше, - заявил вице-премьер. Он также отметил, что большую роль в участии многодетных семей в строительстве даст семейный капитал. Раньше его можно было досрочно использовать лишь для оплаты медицинских услуг, но с 1 января 2020 года средства могут быть использованы для улучшения жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в их улучшении. «Раньше семьям зачастую приходилось отказываться от строительству, поскольку кредит не покрывал всю сумму», - цитирует Кухарева БелТА.

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