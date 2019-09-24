МЧС о взрыве в минской школе: «Дети выдернули чеку огнетушителя и нажали на рыгач»

«Скорая» около школы действительно стояла, но совсем по другой причине

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Несколько часов назад появилась информация, что в минской школе №93, которую совсем недавно открыл президент, прогремел взрыв. Якобы около здания стояла машина скорой помощи, а в саму школу никого не пускали.

МЧС г. Минска прокомментировали ситуацию:

«Взрыва огнетушителя в СШ 93 НЕ БЫЛО. В 10 часов дня на коридоре пятиклассники выдернули чеку и нажали на рыгач 8-ми литрового порошкового огнетушителя, засыпав 2-й этаж порошком. Детей на час перевели на другой этаж, не останавливая уч. процесс. Никто не пострадал», - сообщает МЧС в своем Twitter-аккаунте.

Почему у входа в школу стояла машина скорой помощи? Очевидцы сообщают, что медиков вызвали для ребенка с подозрением на ангину.