2019-09-24T18:11:24+03:00
Общество
КП Беларусь

МЧС о взрыве в минской школе: «Дети выдернули чеку огнетушителя и нажали на рыгач»

«Скорая» около школы действительно стояла, но совсем по другой причине
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько часов назад появилась информация, что в минской школе №93, которую совсем недавно открыл президент, прогремел взрыв. Якобы около здания стояла машина скорой помощи, а в саму школу никого не пускали.

МЧС г. Минска прокомментировали ситуацию:

«Взрыва огнетушителя в СШ 93 НЕ БЫЛО. В 10 часов дня на коридоре пятиклассники выдернули чеку и нажали на рыгач 8-ми литрового порошкового огнетушителя, засыпав 2-й этаж порошком. Детей на час перевели на другой этаж, не останавливая уч. процесс. Никто не пострадал», - сообщает МЧС в своем Twitter-аккаунте.

Почему у входа в школу стояла машина скорой помощи? Очевидцы сообщают, что медиков вызвали для ребенка с подозрением на ангину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В Полоцке из горящего дома хозяина спас 81-летний сосед
В 2020 году в стране возведут больше жилья для многодетных семей
В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей
В Гомеле из окна госпиталя инвалидов выпал пациент. Он погиб
Белорусский рубль обвалился к доллару, евро и российскому рублю
В Беларуси появятся еще 4 магазина duty free
Коровам не дали воды, они сбежали и в темноте смяли проезжающий по трассе автомобиль
В Минске побит температурный минимум 1956 года
В Барановичах столкнулись легковушка и рейсовый автобус
Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них
Сегодня станет известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
Водитель автобуса прикарманил ноутбук, оставленный забывчивым пассажиром
В гомельской школе №15 назначили нового директора
«Вежливо поздоровался, схватил за волосы и потащил к теплотрассе»
3 простых способа узнать, когда в вашем доме включат отопление