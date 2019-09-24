Видеофакт. В Полоцке из горящего дома хозяина спас 81-летний сосед

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ЧП произошло в одном из садовых товариществ Полоцка в понедельник, 23 сентября, проинформировали в пресс-службе УМЧС Витебской области.

Сообщение о пожаре в дачном домике спасателям поступило утром, примерно в 09.20 часов. Пока к месту вызова спешило подразделение МЧС, к горящей даче поспешили очевидцы. 81-летний сосед знал, что внутри дома может находится 53-летний дачник. Пенсионер бесстрашно зашел внутрь дома и вывел хозяина на чистый воздух

– Спасенного гражданином хозяина дома осмотрела бригада медиков. От госпитализации он отказался, – пояснили в пресс-службе.

Пожарные быстро локализовали и ликвидировали возгорание, однако пожар, который к моменту прибытия спасателей уже объял всю дачу, нанес серьезные повреждения. Уничтожены крыша, потолок и перекрытия, повреждены имущество и стены внутри дома. Проводится проверка, одна из версий, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с сигаретой хозяина дачи.