2019-09-24T19:04:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя зарплата белорусов за август упала до 1117 рублей

Нацстат назвал цифры номинальной начисленной зарплаты
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В течение года зарплата то растет, то падает.В течение года зарплата то растет, то падает.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В Беларуси заработная плата в августе уменьшилась до 1117,8 белорусского рубля, проинформировали в пресс-службе Национального статистического комитета.

Если сравнивать данные с предыдущим августе месяцем, июлем 2019 года, то снижение показателя составило 10,7 рубля. Хотя еще за месяц до этого, в июне, зарплата вырастала на рекордные 48 рублей.

В целом по всему году наблюдается тенденция к синусоидному изменению доходов работников республики. Средняя зарплата в Беларуси то растет, то снижается. Пока в сравнении с декабрем 2018 года – показатель, в общем-то, увеличился слабо – всего на 2,5 рубля.

Напомним, на днях на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Александр Лукашенко заявил, что 1000 рублей – это тот минимум зарплаты, который государство должно обеспечивать, а вовсе не какие-то заоблачные цифры.

Еще больше материалов по теме: «Зарплата: Беларусь»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн
Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело вызвали МЧС
Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты
Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
ДТП под Лидой: водитель не справился с управлением и оказался в кювете
Видеофакт. В Полоцке из горящего дома хозяина спас 81-летний сосед
МЧС о взрыве в минской школе: «Дети выдернули чеку огнетушителя и нажали на рычаг»
В 2020 году в стране возведут больше жилья для многодетных семей
В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей
В Гомеле из окна госпиталя инвалидов выпал пациент. Он погиб
Белорусский рубль обвалился к доллару, евро и российскому рублю
В Беларуси появятся еще 4 магазина duty free
Коровам не дали воды, они сбежали и в темноте смяли проезжающий по трассе автомобиль
В Минске побит температурный минимум 1956 года
В Барановичах столкнулись легковушка и рейсовый автобус
Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них
Сегодня станет известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
Водитель автобуса прикарманил ноутбук, оставленный забывчивым пассажиром
В гомельской школе №15 назначили нового директора
«Вежливо поздоровался, схватил за волосы и потащил к теплотрассе»
3 простых способа узнать, когда в вашем доме включат отопление