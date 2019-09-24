Средняя зарплата белорусов за август упала до 1117 рублей

В течение года зарплата то растет, то падает. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Беларуси заработная плата в августе уменьшилась до 1117,8 белорусского рубля, проинформировали в пресс-службе Национального статистического комитета.

Если сравнивать данные с предыдущим августе месяцем, июлем 2019 года, то снижение показателя составило 10,7 рубля. Хотя еще за месяц до этого, в июне, зарплата вырастала на рекордные 48 рублей.

В целом по всему году наблюдается тенденция к синусоидному изменению доходов работников республики. Средняя зарплата в Беларуси то растет, то снижается. Пока в сравнении с декабрем 2018 года – показатель, в общем-то, увеличился слабо – всего на 2,5 рубля.

Напомним, на днях на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Александр Лукашенко заявил, что 1000 рублей – это тот минимум зарплаты, который государство должно обеспечивать, а вовсе не какие-то заоблачные цифры.