ДТП под Лидой: водитель не справился с управлением и оказался в кювете

Изменить размер текста: A A

В ДТП на Гродненщине в прошедшие выходные попал 60-летний мужчина, проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома на официальной странице во «ВКонтакте».

Авария произошла на автотрассе М11 направлением Литва – Слоним – Бытень. В воскресенье, 22 сентября, примерно в 17.00 часов по дороге на «Фольксвагене» проезжал водитель 1959 года рождения. В какой-то момент недалеко от деревни Баровичи водитель потерял управление, и иномарка оказалась за пределами проезжей части.

– Не справившись с управлением, водитель допустил съезд легкового авто в правый по ходу движения кювет. За пределами автотрассы машина несколько раз перевернулась, – пояснили в пресс-службе.

В результате дорожного происшествия сильно пострадал водитель машины. Его с диагнозами: ушиб головного мозга, травма грудной клетки, ушиб сердца и легких, перелом ребер – доставили в ближайшую райбольницу.

По факту аварии ведется разбирательство.