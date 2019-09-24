2019-09-24T20:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты

Непродолжительный маршрут засняли на видео
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Полностью движение на мосту будет запущено в декабре. Фото: стоп-кадр.Полностью движение на мосту будет запущено в декабре. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В сети появились кадры тестовой поездки по Крымскому мосту, информирует «Комсомолка».

«Пробный» поезд отправился со станции Тамани Пассажирской к конечному остановочному пункту Керчь Южная. В тестовую поездку отправилась во вторник, 24 сентября, и группа журналистов из России. Они впервые смогли опробовать железнодорожную часть Крымского моста.

– Поезд проехал по мосту в тестовом режиме. Регулярное движение, предполагается, будет запущено уже в начале зимы – в декабре 2019 года, – пояснил глава «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг.

В пробную поездку журналисты поехали на тепловозе. На кадрах видео хорошо видны железнодорожные пути, на мосту, к слову, уложено 2,5 тысячи рельсов. Также тепловоз проезжая, предупреждающе сигналит рабочим, которые еще завершают строительные и другие работы этого масштабного объекта.

Известно, что в декабре планируется открыть не только железнодорожное сообщение, но и полностью запустить в эксплуатацию 19-километровый Крымский мост.

Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста.Автор: Сергей Леваненков/ТАСС

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн
Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело вызвали МЧС
Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
ДТП под Лидой: водитель не справился с управлением и оказался в кювете
Средняя зарплата белорусов за август упала до 1117 рублей
Видеофакт. В Полоцке из горящего дома хозяина спас 81-летний сосед
МЧС о взрыве в минской школе: «Дети выдернули чеку огнетушителя и нажали на рычаг»
В 2020 году в стране возведут больше жилья для многодетных семей
В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей
В Гомеле из окна госпиталя инвалидов выпал пациент. Он погиб
Белорусский рубль обвалился к доллару, евро и российскому рублю
В Беларуси появятся еще 4 магазина duty free
Коровам не дали воды, они сбежали и в темноте смяли проезжающий по трассе автомобиль
В Минске побит температурный минимум 1956 года
В Барановичах столкнулись легковушка и рейсовый автобус
Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них
Сегодня станет известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
Водитель автобуса прикарманил ноутбук, оставленный забывчивым пассажиром
В гомельской школе №15 назначили нового директора
«Вежливо поздоровался, схватил за волосы и потащил к теплотрассе»
3 простых способа узнать, когда в вашем доме включат отопление