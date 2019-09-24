Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты

Полностью движение на мосту будет запущено в декабре. Фото: стоп-кадр.

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В сети появились кадры тестовой поездки по Крымскому мосту, информирует «Комсомолка».

«Пробный» поезд отправился со станции Тамани Пассажирской к конечному остановочному пункту Керчь Южная. В тестовую поездку отправилась во вторник, 24 сентября, и группа журналистов из России. Они впервые смогли опробовать железнодорожную часть Крымского моста.

– Поезд проехал по мосту в тестовом режиме. Регулярное движение, предполагается, будет запущено уже в начале зимы – в декабре 2019 года, – пояснил глава «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг.

В пробную поездку журналисты поехали на тепловозе. На кадрах видео хорошо видны железнодорожные пути, на мосту, к слову, уложено 2,5 тысячи рельсов. Также тепловоз проезжая, предупреждающе сигналит рабочим, которые еще завершают строительные и другие работы этого масштабного объекта.

Известно, что в декабре планируется открыть не только железнодорожное сообщение, но и полностью запустить в эксплуатацию 19-километровый Крымский мост.