Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело вызвали МЧС

Сельчанин погиб во время сельхозработ на приусадебном участке. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Жена пыталась спасти мужчину, но тоже была сильно изрезана

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Сельхозработы на приусадебном участке в Кричевском районе закончились трагедией, проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram.

В понедельник, 23 сентября, пожилая супружеская пара работала на своем огороде в деревне Баевка. С утра 64-летний сельчанин вспахивал поле мотокультиватором, его 61-летняя супруга была рядом, помогала. В какой-то момент мужчина угодил под лопасти фрезы культиватора, женщина попыталась ему помочь освободиться из механизма, но так же была сильно изрезана сельхозмашиной.

– Травмы, полученные сельчанином, оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия. Его супруге понадобилась помощь медиков, – пояснили в пресс-службе.

Также в пресс-службе областного УМЧС сообщили, что для извлечения тела погибшего пенсионера из механизма мотокультиватора потребовалась помощь спасателей.