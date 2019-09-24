2019-09-24T20:50:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело вызвали МЧС

Жена пыталась спасти мужчину, но тоже была сильно изрезана
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сельчанин погиб во время сельхозработ на приусадебном участке. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Сельчанин погиб во время сельхозработ на приусадебном участке. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сельхозработы на приусадебном участке в Кричевском районе закончились трагедией, проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram.

В понедельник, 23 сентября, пожилая супружеская пара работала на своем огороде в деревне Баевка. С утра 64-летний сельчанин вспахивал поле мотокультиватором, его 61-летняя супруга была рядом, помогала. В какой-то момент мужчина угодил под лопасти фрезы культиватора, женщина попыталась ему помочь освободиться из механизма, но так же была сильно изрезана сельхозмашиной.

– Травмы, полученные сельчанином, оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия. Его супруге понадобилась помощь медиков, – пояснили в пресс-службе.

Также в пресс-службе областного УМЧС сообщили, что для извлечения тела погибшего пенсионера из механизма мотокультиватора потребовалась помощь спасателей.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн
Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты
Стало известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
ДТП под Лидой: водитель не справился с управлением и оказался в кювете
Средняя зарплата белорусов за август упала до 1117 рублей
Видеофакт. В Полоцке из горящего дома хозяина спас 81-летний сосед
МЧС о взрыве в минской школе: «Дети выдернули чеку огнетушителя и нажали на рычаг»
В 2020 году в стране возведут больше жилья для многодетных семей
В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей
В Гомеле из окна госпиталя инвалидов выпал пациент. Он погиб
Белорусский рубль обвалился к доллару, евро и российскому рублю
В Беларуси появятся еще 4 магазина duty free
Коровам не дали воды, они сбежали и в темноте смяли проезжающий по трассе автомобиль
В Минске побит температурный минимум 1956 года
В Барановичах столкнулись легковушка и рейсовый автобус
Работницы салона связи придумали способ купить себе по iPhone, но не платить за них
Сегодня станет известно, кто выиграл 100 тысяч рублей
Водитель автобуса прикарманил ноутбук, оставленный забывчивым пассажиром
В гомельской школе №15 назначили нового директора
«Вежливо поздоровался, схватил за волосы и потащил к теплотрассе»
3 простых способа узнать, когда в вашем доме включат отопление