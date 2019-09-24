2019-09-24T21:21:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн

Пожар мог начаться из-за обогревателей
Надежда БУТОВИЧ
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Ангар сгорел вместе с оборудованием и новыми ваннами. Фото: МЧС.Ангар сгорел вместе с оборудованием и новыми ваннами. Фото: МЧС.
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ЧП в областном центре произошло во вторник, 24 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС Гомеля.

В конце рабочего дня, примерно в 17.40 часов, поступил звонок от очевидцев о возгорании на улице Войсковой. Загорелся металлический ангар местного предприятия «Рол – Строй - Индустрия». Дежурному сообщалось о сильном задымлении, спустя несколько минут, когда к месту ЧС прибыли подразделения спасателей, здание уже было охвачено огнем.

– Возгорание произошло в электрифицированном одноэтажном ангаре из металла, площадь которого составляет примерно 600 квадратных метров. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. В итоге повреждены само здание ангара, изделия – акриловые ванны, а также печи и установки для производства. Среди людей никто не пострадал, – уточнили в МЧС.

В воздух выделялся едкий дым от горящих красок и акрила. Фото: МЧС.

В воздух выделялся едкий дым от горящих красок и акрила. Фото: МЧС.

На данный момент, причина ЧП еще выясняется, но предположительно пожар мог начаться из-за нарушения правил пользования отопительным оборудованием.

Напомним, еще один такой масштабный пожар на производстве произошел в Беларуси в июне. Тогда «Комсомолка» сообщала о горящих складах частной мебельной фабрики, которые пожарные тушили всю ночь.

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