Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие

На дороге не разминулись встречным автобус и грузовик. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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Серьезное ДТП с пригородным автобусом произошло на территории Барановичского района во вторник, 24 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Столкновение грузовика и пассажирского транспорта произошло днем, примерно в 14.40 часов. Предварительно сообщается, что в аварию недалеко от деревни Новая Мышь на автотрассе Р108 попали «ЗИЛ» и автобус «МАЗ».

– За рулем рейсового автобуса, который из Барановичей направлялся по маршруту в деревни Верхлесье и Ягодная, находился 46-летний барановичанин. На девятом километре автотрассы мужчина не справился с управлением и допустил столкновение со встречным «ЗИЛом», – проинформировали в пресс-службе.

В ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В ДТП пострадали два человека: водитель автобуса и один из пассажиров, им потребовалась госпитализация. Другие пассажиры отделались испугом.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все причины и обстоятельства аварии будут установлены.