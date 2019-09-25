В Конгрессе США инициировали процедуры импичмента Дональда Трампа

Американский лидер заявил, что это даже пойдет ему на пользу

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Спикер Палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси выступила с таким заявлением.

- Объявляю сегодня, что Палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента, - сказала политик.

Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность американских выборов. Причиной начала процедуры импичмента демократ Пелоси считает разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этого лета.

По словам Пелоси, Трамп будто бы требовал начать расследование против Хантера Байдена - сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают нарушение целостности выборов, пишет «РИА Новости».

Начать официальную процедуру импичмента Трампа ранее призвал член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты.

Дональд Трамп одобрил публикацию расшифровку беседы с Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, это произойдет 25 сентября.