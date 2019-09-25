В Вене ограбили ювелирный магазин: один из подозреваемых – белорус. Фото: APA / LPD, vienna.at

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Двое мужчин влетели в ювелирный магазин, сделали несколько выстрелов в воздух, ударили владельца, его дочь и других сотрудников магазина стулом. Затем разбили витрину, собрали драгоценности и скрылись.

Владелец магазина попробовал догнать и остановить грабителей, но они добежали до автомобиля, припаркованного у магазина, и скрылись на нем.

Полиция нашла автомобиль в направлении чешкой границы. Есть версия, что грабители попали в аварию. По данным венской полиции, один из подозреваемых в нападении - белорус Эдуард Жданович. Остальных подробностей пока не сообщают, пишет Reform.by.