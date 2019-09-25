В Брестской области BMW сбил 5-летнюю девочку

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ЧП произошло около восьми вечера 24 сентября на улице Ленина в деревне Зубелевичи Ляховичского района Брестской области. По предварительной информации, 24-летний водитель BMW, житель Барановичей, сбил пятилетнюю девочку - ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, пишет belta.by.