КП Беларусь
Внимание! Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках
Неизвестные звонят от лица банка и просят предоставить данные
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В сентябре в банк обратились десятки граждан, которые столкнулись с махинациями неизвестных. Они звонили клиентам, рассказывали, что в их личном кабинете есть заявка на кредит на сумму 5000 рублей, а для отмены операции требовали паспортные данные.
В Беларусбанке сообщили, что если заявку на кредит (в том числе через интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) клиент не оформлял или ее направили по ошибке, банковские работники информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают, пишет belta.by.