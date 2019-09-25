В Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе

Скорее всего, пешеход попал в так называемую мертвую зону и водитель его не заметил

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло днем 24 сентября во дворе дома № 32 в микрорайоне Октябрьский. 56-летний водитель «МАН» наехал на 59-летнего прохожего. От полученных травм мужчина скончался на месте. В этот же день в городском поселке Октябрьский 27-летний водитель сдавал назад на своем автомобиле «Ивеко» и сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка с телесными повреждениями была госпитализирована в УЗ «Октябрьская ЦРБ», сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.