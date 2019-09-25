2019-09-25T12:11:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе

Скорее всего, пешеход попал в так называемую мертвую зону и водитель его не заметил
Эвика ОТТО
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В Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе. Фото: УВД Гомельского облисполкомаВ Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе. Фото: УВД Гомельского облисполкома
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ДТП произошло днем 24 сентября во дворе дома № 32 в микрорайоне Октябрьский. 56-летний водитель «МАН» наехал на 59-летнего прохожего. От полученных травм мужчина скончался на месте. В этот же день в городском поселке Октябрьский 27-летний водитель сдавал назад на своем автомобиле «Ивеко» и сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка с телесными повреждениями была госпитализирована в УЗ «Октябрьская ЦРБ», сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

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