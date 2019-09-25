2019-09-25T14:03:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Зеленский прокомментировал сообщение о давлении на него Трампа

Президент Украины рассказал, что давить на него может только 6-летний сын
Поделиться:
Зеленский заявил, что на него может давить только его 6-летний сын. Фото: president.gov.uaЗеленский заявил, что на него может давить только его 6-летний сын. Фото: president.gov.ua
Изменить размер текста:

- На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек. На меня может давить только мой сын, которому шесть лет, - заявил Владимир Зеленский журналисту канала «Россия 24» в Нью-Йорке.

Президент Украины сейчас находится на очередной сессии Генассамблеи ООН и планирует встретиться с Дональдом Трампом.

- О чем будете говорить с Трампом, будете что-то просить?

- Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. Про «просить» - это не про Украину. Украина новая страна, сильная. Сами можем кому-то помочь.

Напомним, что в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампу. Причиной начала процедуры импичмента стал разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле.

По словам демократа Нэнси Пелоси, Трамп будто бы требовал начать расследование против Хантера Байдена - сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают нарушение целостности выборов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный мужчина угнал трактор в Гродненском районе
Мужчину, который поджег свою жену, будут судить за убийство с особой жестокостью
На молочном заводе в Миорах произошел выброс аммиака
В Могилеве мотоциклист погиб, столкнувшись с Audi
В Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе
Внимание! Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках
В Брестской области BMW сбил 5-летнюю девочку
В Вене ограбили ювелирный магазин: один из подозреваемых - белорус
Готовим кожу к холодам: кремы MIRIELLE от Belkosmex помогут выглядеть привлекательно в любую непогоду
В Конгрессе США инициировали процедуры импичмента Дональда Трампа
Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн
Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело, вызвали МЧС