Зеленский прокомментировал сообщение о давлении на него Трампа

Зеленский заявил, что на него может давить только его 6-летний сын. Фото: president.gov.ua

Президент Украины рассказал, что давить на него может только 6-летний сын

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- На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек. На меня может давить только мой сын, которому шесть лет, - заявил Владимир Зеленский журналисту канала «Россия 24» в Нью-Йорке.

Президент Украины сейчас находится на очередной сессии Генассамблеи ООН и планирует встретиться с Дональдом Трампом.

- О чем будете говорить с Трампом, будете что-то просить?

- Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. Про «просить» - это не про Украину. Украина новая страна, сильная. Сами можем кому-то помочь.

Напомним, что в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампу. Причиной начала процедуры импичмента стал разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле.

По словам демократа Нэнси Пелоси, Трамп будто бы требовал начать расследование против Хантера Байдена - сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают нарушение целостности выборов.