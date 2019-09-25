На молочном заводе в Миорах произошел выброс аммиака

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Об утечке сообщили сотрудники Полоцкого филиала ОАО «Молоко».

На месте ЧП спасатели установили, что из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя произошел выброс аммиака. Производство было остановлено. Сотрудники завода самостоятельно покинули предприятие. А из школы по соседству спасатели эвакуировали 560 детей и 110 человек персонала.

Для ликвидации ЧС звеном газодымозащитной службы были созданы две заградительные завесы. Через 40 минут после вызова МЧС сварной шов загерметизировали специалисты. В результате происшествия никто не пострадал, причина ЧС устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.