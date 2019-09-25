2019-09-25T16:01:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчину, который поджег свою жену, будут судить за убийство с особой жестокостью

Ужасный случай произошел 17 июня в Зельве. Уголовное дело отправлено в Гродненский областной суд
Эвика ОТТО
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Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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«Комсомолка» писала, что 56-летний сельчанин в тот день был в длительном запое. Когда жена пришла с работы, они поссорились. Женщина сделала замечание мужу, что из-за пьянства он ничего не делает по дому. Тогда он решил скосить траву у дома, но так как еле стоял на ногах, супруга отобрала инструмент и ушла спать.

- Мужчину это задело, он выпил еще вина и стал ходить по дому, не зная, чем себя занять. Тогда он зашел в комнату, увидел спящую жену, а недалеко - триммер и бензин. Тогда он взял канистру, облил женщину и бросил спичку. Женщина проснулась, когда спина и голова пылали, супруг стал помогать ей затушить пламя, затем он позвонил в «скорую», - рассказали в УВД.

У потерпевшей обгорели голова, шея, тело, руки, передняя поверхность бедра - ожоги II и III степеней. Кроме того, сельчанка получила ингаляторную травму - обожжены верхние дыхательные пути. Женщина скончалась в больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. 5, 6 ст. 139 УК (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью). Он заключен под стражу, сообщает belta.by.

Жителю Зельвы грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

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