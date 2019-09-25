Мужчину, который поджег свою жену, будут судить за убийство с особой жестокостью

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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«Комсомолка» писала, что 56-летний сельчанин в тот день был в длительном запое. Когда жена пришла с работы, они поссорились. Женщина сделала замечание мужу, что из-за пьянства он ничего не делает по дому. Тогда он решил скосить траву у дома, но так как еле стоял на ногах, супруга отобрала инструмент и ушла спать.

- Мужчину это задело, он выпил еще вина и стал ходить по дому, не зная, чем себя занять. Тогда он зашел в комнату, увидел спящую жену, а недалеко - триммер и бензин. Тогда он взял канистру, облил женщину и бросил спичку. Женщина проснулась, когда спина и голова пылали, супруг стал помогать ей затушить пламя, затем он позвонил в «скорую», - рассказали в УВД.

У потерпевшей обгорели голова, шея, тело, руки, передняя поверхность бедра - ожоги II и III степеней. Кроме того, сельчанка получила ингаляторную травму - обожжены верхние дыхательные пути. Женщина скончалась в больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. 5, 6 ст. 139 УК (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью). Он заключен под стражу, сообщает belta.by.

Жителю Зельвы грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.