Пьяный мужчина угнал трактор в Гродненском районе

Но далеко уехать на нем он не смог

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Нетрезвого угонщика задержала милиция на проселочной дороге. 36-летний гродненец увидел мини-трактор во дворе строящего дома в одной из деревень Гродненского района. Угонщику удалось завести транспорт и выехать со двора дома. Как выяснилось, мужчина уже был судим по статье «Угон». По данному факту возбуждено уголовное дело, передает belta.by.