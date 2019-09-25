2019-09-25T16:41:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный мужчина угнал трактор в Гродненском районе

Но далеко уехать на нем он не смог
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: ООО «Трактор».Фото носит иллюстративный характер. Фото: ООО «Трактор».
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Нетрезвого угонщика задержала милиция на проселочной дороге. 36-летний гродненец увидел мини-трактор во дворе строящего дома в одной из деревень Гродненского района. Угонщику удалось завести транспорт и выехать со двора дома. Как выяснилось, мужчина уже был судим по статье «Угон». По данному факту возбуждено уголовное дело, передает belta.by.

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