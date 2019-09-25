2019-09-25T18:00:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Танковый батальон США разместится в Литве у границы с Беларусью

Уже в октябре страна-соседка ожидает военных из Америки
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Уже в октябре в страна-соседка ожидает военных из Америки. Фото: kam.ltУже в октябре в страна-соседка ожидает военных из Америки. Фото: kam.lt
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Танковый батальон насчитает около 500 солдат Вооруженных сил США. Батальон развернут на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса под Пабраде. Он расположен совсем близко к Беларуси - в 12 - 14 километрах от границы с нашей страной.

По данным Минобороны Литвы, в учебном центре разместится первый танковый батальон девятого полка первой дивизии Армии США. Вооружение батальона включает: 30 танков Abarms, 24 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств. Здесь они пробудут до весны следующего года в рамках операции «Атлантическая решимость». Инициировали ее страны НАТО. Литва уже в десятый раз принимает войска США с 2014 года.

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