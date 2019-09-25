2019-09-25T19:22:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Спрятал украденные иконы на кладбище»: житель Москвы обворовывал церкви в Добрушском районе

Рецидивист воровал в храмах ценные иконы и украшения
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина воровал из храмов иконы и драгоценности, а потом продавал их. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчина воровал из храмов иконы и драгоценности, а потом продавал их. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Правоохранителями Добрушского района на днях был задержан вор-рецидивист, который «специализировался» на кражах из церквей, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Злоумышленник проникал в храмы, выбирал самые ценные иконы и забирал пожертвованные драгоценности. Впервые о такой краже стало известно в июле, в милицию обратился настоятель храма из деревни Гадичево, где неизвестным была похищена старинная икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Повторилась кража в сентябре: вор проник в церковь в деревне Ленино и унес икону «Умягчение злых сердец», золотые кольца, цепочки и другие украшения. Прошло немного времени, как ограбили церковь в Дубровке – исчезли драгоценности.

– Ночью в среду, 25 сентября, вор решил наведаться на «старое место», в храм в деревне Дубровке. Мужчина опять сломал входной замок, вынес две дорогие иконы и спрятал их на кладбище. Рецидивист успел позвонить в такси, на котором собирался скрыться, но машины он не дождался – его задержали правоохранители, – уточнили в пресс-службе.

Церковным вором оказался житель Москвы, который является уроженцем Могилевской области. Против фигуранта возбудили уголовное дело.

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