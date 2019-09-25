2019-09-25T19:54:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин соврал матери, что учится в России, а она отнесла поддельную справку в военкомат

Теперь лжестуденту грозит уголовная статья
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек думал, что военкомат примет поддельную справку об учебе. Фотоиллюстрация.Молодой человек думал, что военкомат примет поддельную справку об учебе. Фотоиллюстрация.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Правоохранители задержали безработного минчанина, который хотел «отмазаться» от военкомата поддельными документами, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Фигурантом в деле является 26-летний житель Минска. Мужчина довольно длительное время проживает на территории РФ. Своей матери он неоднократно заявлял, что является студентом одного из российских вузов – «чтобы мама не волновалась». Поэтому, когда весной 2019 года из военкомата на домашний адрес в белорусской столице парню пришла повестка в военкомат, он выслал в ответ справку о вузовском обучение за рубежом.

– Женщина предоставила поддельную справку об обучении сына комиссии военкомата. В учреждении заподозрили, что документ не является настоящим, и отправили запрос в вуз. Оттуда пришел отрицательный ответ, мол, такого студент в учебном заведении не было и нет, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре фигуранта задержали, правоохранителям он признался, что заказал справку в интернете. На данный момент дело передано на правовую оценку, а молодой человек находится под домашним арестом с условием надлежащего поведения. За поддельную справку ему максимально может грозить до 2 лет тюрьмы.

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