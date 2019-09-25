В Беларуси выпустят 35 тысяч Geely и только треть оставят на внутреннем рынке

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В 2020 году предприятием «БЕЛДЖИ» запланирован выход на зарубежные рынки, передает sb.by информацию со слов первого замминстра промышленности Геннадия Свидерского.

В текущем году отечественные Geely продавались на белорусском и российском рынках. Из выпущенных свыше дюжины тысяч авто было реализовано одиннадцать тысяч. Экспорт через дилерские центры составил 60 процентов. В целом же в 2019 году в Беларуси запланировано продать свыше 7 тысяч «Джили».

– На 2020 год в планах производство от 30 до 35 тысяч автомобилей. Приблизительно 10 тысяч из выпущенных авто хотелось бы реализовать на внутреннем рынке. А еще 20 – 25 тысяч авто уйдут на экспорт. Как и нынешнем году основная масса Geely уйдет на российский экспорт, хотя уже проведены переговоры и планируется выход на рынки Казахстана, Армении, продолжаются переговоры с Литвой и Украиной, – пояснил представитель Минпрома.

Также в министерстве подчеркнули, что расширяется сервисное обслуживание в регионах. Уже открыта станция в Кобрине, запланировано открытие сервис-центров в Барановичах и Пинске.