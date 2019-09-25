В Минске ипэшник получил на строительство «домов из сруба» $15 тысяч и спустил все в клубах

Мошенник исчезал сразу, как только получал деньги от заказчиков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Минске задержан 43-летний мошенник, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина, представляясь индивидуальным предпринимателем, заключал договора на строительство домов из сруба, но выполнять свои обязательство даже и не собирался.

– С заявлением обратился в милицию житель столицы, мужчина сообщил, что пропал ИП, с которым он заключил договор и внес 8 тысяч рублей предоплаты. Получив деньги на якобы закупку леса для сруба исполнитель перестал выходить на связь, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре была не только установлена личность фигуранта, но также нашлись и другие потерпевшие – еще шесть заказчиков. Схема была везде одинаковой: договор на сруб и крупная сумма в качестве предоплаты. Всего мошенник завладел 30 тысячами рублей. Правоохранителям злоумышленник признался, что все деньги потратил в увеселительных заведениях.

Дело передано на правовую оценку, преступник находится под подпиской о невыезде.