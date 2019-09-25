2019-09-25T21:16:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилевской области курица с птицефабрики снесла яйцо весом более 180 граммов

Это абсолютный рекорд для Беларуси! [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Самое большое куриное яйцо Беларуси снесла курица на Могилевщине. Фото: tvrmogilev.by.Самое большое куриное яйцо Беларуси снесла курица на Могилевщине. Фото: tvrmogilev.by.
Изменить размер текста:

На днях в Могилевском районе в сводку новостей попало… рекордное куриное яйцо, сообщает ресурс tvrmogilev.by.

«Гиганта» зафиксировали на производстве агрокомбината «Приднепровского».

– Работница предприятия Галина Старовойтова обнаружила уникальное яйцо на ленте транспортера. Размер яйца – 83 миллиметра в длину и 67 миллиметров в ширину, а вес – 182 грамма. Это абсолютный рекорд для Беларуси, а может и для Европы! Предыдущее яйцо-рекордсмен находили на Гродненщине в 2017 году, но она было на целых 22 грамма легче нашего, – рассказали на агрокомбинате.

И пускай до мирового рекорда еще очень далеко (Прим: 454-граммовое яйцо обнаружили в 1956 году в США), на птицефабрике постараются масштабно отпраздновать такое событие! Самое большое яйцо в Беларуси – это все-таки статусное событие. И говорит оно как минимум о том, что производство здесь налажено должным образом. Правда, кто из 240 тысяч несушек смогла снести гиганта, похоже, навсегда останется загадкой. Как и ответ на извечный вопрос: что появилось первым – курица или яйцо?

Попадись такое яйцо покупателю, точно остался бы доволен! И не пришлось бы, как читателю "Комсомолки" жаловаться на слишком мелкие яйца.

Самое большое куриное яйцо снесено на птицефабрике на Могилевщине [БЕЛАРУСЬ 4 Могилев].

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный минчанин убил брата и изрезал его жену
В Минске ипэшник получил на строительство «домов из сруба» $15 тысяч и спустил все в клубах
В Беларуси выпустят 35 тысяч Geely и только треть оставят на внутреннем рынке
Минчанин соврал матери, что учится в России, а она отнесла поддельную справку в военкомат
«Спрятал украденные иконы на кладбище»: житель Москвы обворовывал церкви в Добрушском районе
Новая спецоперация ГАИ в Беларуси – с 26 сентября
Танковый батальон США разместится в Литве у границы с Беларусью
Пьяный мужчина угнал трактор в Гродненском районе
Мужчину, который поджег свою жену, будут судить за убийство с особой жестокостью
На молочном заводе в Миорах произошел выброс аммиака
В Могилеве мотоциклист погиб, столкнувшись с Audi
Зеленский прокомментировал сообщение о давлении на него Трампа
В Светлогорске фура сбила насмерть мужчину во дворе
Внимание! Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках
В Брестской области BMW сбил 5-летнюю девочку
В Вене ограбили ювелирный магазин: один из подозреваемых - белорус
Готовим кожу к холодам: кремы MIRIELLE от Belkosmex помогут выглядеть привлекательно в любую непогоду
В Конгрессе США инициировали процедуры импичмента Дональда Трампа
Под Барановичами грузовик въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фотофакт. В Гомеле сгорел ангар предприятия-производителя акриловых ванн
Пожилой сельчанин погиб от мотокультиватора, чтобы достать тело, вызвали МЧС