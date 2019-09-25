В Могилевской области курица с птицефабрики снесла яйцо весом более 180 граммов

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На днях в Могилевском районе в сводку новостей попало… рекордное куриное яйцо, сообщает ресурс tvrmogilev.by.

«Гиганта» зафиксировали на производстве агрокомбината «Приднепровского».

– Работница предприятия Галина Старовойтова обнаружила уникальное яйцо на ленте транспортера. Размер яйца – 83 миллиметра в длину и 67 миллиметров в ширину, а вес – 182 грамма. Это абсолютный рекорд для Беларуси, а может и для Европы! Предыдущее яйцо-рекордсмен находили на Гродненщине в 2017 году, но она было на целых 22 грамма легче нашего, – рассказали на агрокомбинате.

И пускай до мирового рекорда еще очень далеко (Прим: 454-граммовое яйцо обнаружили в 1956 году в США), на птицефабрике постараются масштабно отпраздновать такое событие! Самое большое яйцо в Беларуси – это все-таки статусное событие. И говорит оно как минимум о том, что производство здесь налажено должным образом. Правда, кто из 240 тысяч несушек смогла снести гиганта, похоже, навсегда останется загадкой. Как и ответ на извечный вопрос: что появилось первым – курица или яйцо?

Попадись такое яйцо покупателю, точно остался бы доволен! И не пришлось бы, как читателю "Комсомолки" жаловаться на слишком мелкие яйца.