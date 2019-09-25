Пьяный минчанин убил брата и изрезал его жену

Убийца, его погибший брат и невестка нигде не работали и пьянствовали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Трагедия произошла в Минске в понедельник, 23 сентября, проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Кровавая бойня произошла в одной из квартир на улице Ташкентская. Вечером за столом с алкоголем собрались 58-летний мужчина и его брат с 51-летней супругой.

– В какой-то момент выпившая компания начала ссориться, старший брат схватился за нож и набросился с ним на невестку. Он несколько раз успел ударить женщину ножом, прежде чем подоспел родич. Мужчина защищал свою супругу и получил смертельные травмы, – пояснили в пресс-службе.

У погибшего мужчины колото-резанные раны головы и тела, он умер в квартире на месте драки. Его жену доставили в больницу, на данный момент, ее жизни уже угрозы нет.

Сообщается, что подозреваемый в жестоком убийстве минчанин, а также его жертвы, ранее нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

Возбуждены уголовные дела.