2019-09-26T09:58:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«Кусты садят прямо в строительный мусор». Гомельчанин пожаловался на озеленение нового микрорайона

Власти потребовали «недопущения подобных фактов»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин пожаловался на озеленение нового микрорайонаГомельчанин пожаловался на озеленение нового микрорайонаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В телефонную приемную Гомельского горисполкома поступило эсэмэс от возмущенного жителя новостройки. Полагаем, это касается не одного обладателя новой квартиры:

- Возле нового дома ведется посадка зеленых кустов прямо в строительный мусор. Подскажите, пожалуйста, до каких пор будет это безобразие? Адрес: бульвар Газеты "Гомельская правда" д. 19 (адрес нового дома пока неизвестен, вокруг которого происходит это закапывание денег). Аналогичное озеленение было произведено и возле нашего дома, и соседнего, и нового дома с ветеринарной поликлиникой на первом этаже - и теперь вот около нового дома (пунктуация откорректирована. - Ред.).

Власти ответили коротко. Официальный ответ недавно был размещен на сайта горисполкома:

- Службами администрации Центрального района направлено письмо в адрес ГП «УКС Гомеля» о недопущении подобных фактов.

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