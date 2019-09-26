2019-09-26T09:58:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле появилась новая разметка перед зеброй: сними наушники и не смотри в телефон

Знаки нанесены возле местных вузов
Павел МИЦКЕВИЧ
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ГАИ призывает снять наушники, переходя дорогуГАИ призывает снять наушники, переходя дорогуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавно гомельчане заметили новые граффити на асфальте перед пешеходными переходами через проезжую часть. На подступах к зебре появилась новая экспериментальная разметка, которая предлагает пешеходу снять наушники, переходя дорогу, и смотреть по сторонам проезжей части, а не в телефон.

В Госавтоинспекции рассказали, что пока новая разметка нанесена на подходе к местным вузам. Видимо, студентов в данном случае вопрос наушников и телефонов касается больше всех.

"Внимание - на дорогу, а не на экран" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

"Внимание - на дорогу, а не на экран"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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