В Гомеле появилась новая разметка перед зеброй: сними наушники и не смотри в телефон

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Недавно гомельчане заметили новые граффити на асфальте перед пешеходными переходами через проезжую часть. На подступах к зебре появилась новая экспериментальная разметка, которая предлагает пешеходу снять наушники, переходя дорогу, и смотреть по сторонам проезжей части, а не в телефон.

В Госавтоинспекции рассказали, что пока новая разметка нанесена на подходе к местным вузам. Видимо, студентов в данном случае вопрос наушников и телефонов касается больше всех.