КП Беларусь
В Гомеле появилась новая разметка перед зеброй: сними наушники и не смотри в телефон
Знаки нанесены возле местных вузов
ГАИ призывает снять наушники, переходя дорогуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавно гомельчане заметили новые граффити на асфальте перед пешеходными переходами через проезжую часть. На подступах к зебре появилась новая экспериментальная разметка, которая предлагает пешеходу снять наушники, переходя дорогу, и смотреть по сторонам проезжей части, а не в телефон.
В Госавтоинспекции рассказали, что пока новая разметка нанесена на подходе к местным вузам. Видимо, студентов в данном случае вопрос наушников и телефонов касается больше всех.
"Внимание - на дорогу, а не на экран"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ