2019-09-26T00:39:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Матч года чемпионата Беларуси: брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью

Команды обменялись голами во втором тайме и продолжают чемпионскую гонку
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Егор Филипенко пытается остановить прорыв Артем Милевского.Егор Филипенко пытается остановить прорыв Артем Милевского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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25 сентября в Бресте состоялся перенесенный матч чемпионата Беларуси по футболу. Лидирующее «Динамо» принимало БАТЭ. В случае победы, брестчане сделали бы большой шаг к чемпионству. Уже в начале матча «Динамо» было близко к взятию ворот соперника: удар Лаптева отбил вратарь БАТЭ Чичкан, Гордейчук тут же пробил в перекладину. БАТЭ в середине тайма ответил ударом Стасевич – после рикошета мяч попал в перекладину.

Во второй тайме команды обменялись голами. Динамовцы вышли вперед на 46-й минуте (забил Михаил Гордейчук), БАТЭ сравнял на 53-й (гол на счету Станислава Драгуна). В итоге ничья - 1:1.

«Динамо» с 55 очками лидирует, у БАТЭ 50 очков, но на один матч меньше.

Павел Нехайчик в атаке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Нехайчик в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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