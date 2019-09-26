2019-09-26T10:05:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Четырехлетнего мальчика, которого отец избил и выгнал ночью из дома, изъяли из семьи, а его старших сестер отдали их отцам

Прокуратура: «Сняв семью с учета находящихся в социально опасном положении, органы образования сделали поспешные выводы»
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчину, который избил жену и выгнал четырехлетнего ребенка из дома, лишат родительских прав.Мужчину, который избил жену и выгнал четырехлетнего ребенка из дома, лишат родительских прав.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске четырехлетний мальчик, который вынужден был ночевать в подъезде в чужой детской коляске, изъят из семьи. Его признали оставшимся без попечения родителей. Городская прокуратура предъявила в суд иск о лишении его матери и отца родительских прав.

История малыша потрясла весь город. 12 августа утром жители одного из домов нашли в оставленной в подъезде детской коляске спящего четырехлетнего мальчика. Ребенок был избит. Оказалось, что мальчика избил и выгнал из дома родной отец. Перед этим нетрезвый мужчина избил мать мальчика, и женщина сбежала, когда он заснул. С серьезными травмами она попала в больницу. Малыша тоже госпитализировали.

- Мальчик и две его старшие сестры были признаны находящимися в социально опасном положении, срок их пребывания в этом статусе неоднократно продлевался. В марте 2019 года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были поспешными и необоснованными, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре г. Витебска.

Старших сестер мальчика передали их законным представителям - родным отцам.

В отношении мужчины расследуются уголовные дела по фактам умышленного причинения тяжкого телесного повреждения и оставления в опасности.

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