Международная преступная группа возила через Беларусь в Евросоюз нелегальных мигрантов из неблагополучных стран

Россиянина и двоих белорусов поймали с поличным, когда они везли к границе очередную партию нелегалов

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Международная преступная группа – два белоруса и россиянин – задержана правоохранительными органами. Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информация о том, что жители Толочинского района могут быть причастны к перевозке нелегалов, поступила в милицию около полугода назад. Правоохранительные органы установили наблюдение за подозреваемыми.

Оказалось, что они действительно перевозят людей, желающих нелегально перебраться из неблагополучных стран в Евросоюз, через территорию Беларуси. Это делали два гражданина Беларуси – встречали нелегалов на российской границе, везли их до границы с Литвой. Там их встречал россиянин-проводник. Он предварительно выезжал в приграничную зону, намечал пути прохода через границу вне пунктов пропуска.

Для конспирации преступники использовали два автомобиля – как правило, на одном везли мигрантов, а второй ехал впереди, чтобы отвлекать на себя внимание сотрудников ГАИ. Для переговоров использовали радиосвязь.

-Преступную группу задержали с поличным при попытке переправить в Евросоюз нелегалов из- стран Азии. Удостоверившись, что трое мигрантов на борту «Фольксвагена», офицеры ГУБОПиК и сотрудники Полоцкого погранотряда задержали нелегальных мигрантов на удалении 4,6 км от госграницы возле населенного пункта Боровые Браславского района, - рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении троих организаторов возбуждено уголовное дело по ст.371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции). Нелегалов, выходцев из Азии, ждет административная ответственность за нарушение правил пребывания, незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима. Решается вопрос об их депортации.