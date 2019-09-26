2019-09-26T09:48:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лаврову не понравилось, что Беларусь отказать размещать у себя военную базу РФ

«Мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки», - сказал глава российского МИД
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лаврову не понравилось, что Беларусь отказать размещать у себя военную базу РФЛаврову не понравилось, что Беларусь отказать размещать у себя военную базу РФФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался на тему российско-белорусских отношений. В разговоре с корреспондентом газеты «КоммерсантЪ» речь шла о том, что в пакете документов об углубленной интеграции, который готовится для подписания в декабре, не будет пунктов о совместной внешней и оборонной политике. В беседе вспомнили и то, что «Белоруссия и Крым не признала, и Абхазию с Южной Осетией».

- Мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки. Это ничего не значит, - ответил глава МИД РФ. А об отказе Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу Лавров высказался менее сдержанно:

- Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь - союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию, - цитирует министра газета.

В то же время Лавров признал, что во внешней политике у двух стран есть программа совместных действий:

- Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать.

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