2019-09-26T10:28:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Нужен только паспорт». Витебская семья покупала технику в кредит по чужим документам

Жертвами мошенников в сфере потребительского кредитования стали больше 30 человек
Павел МИЦКЕВИЧ
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Витебская семья покупала технику в кредит по чужим документамВитебская семья покупала технику в кредит по чужим документамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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«Нужен только паспорт - платить будем сами», - обещали мошенники своим жертвам, на которых оформляли потребительские кредиты.

- Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили более 30 человек, которые стали жертвами мошенников в сфере потребительского кредитования. Только четверым из них причинен ущерб свыше 25 тыс. рублей. Общая сумма преступной деятельности будет установлена во время следствия, - сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По информации милиции, криминальный бизнес организовала витебская семья из четырех человек. Они находили ведущих асоциальный образ жизни людей и уговаривали оформлять на себя бытовую технику в кредит. Телевизоры, холодильники, микроволновые печи, телефоны, планшеты и другое подозреваемые забирали себе, обещая вносить платежи самостоятельно.

- Если получить заем на технику не удавалось, на клиента оформляли кредитную карту, которую дельцы забирали себе и в последующем снимали с нее деньги. За услугу потерпевшим платили вознаграждение от 50 до 100 рублей. После сделки исчезали – погашать кредиты они даже не собирались, - добавила Чемоданова.

Мошенники продавали товар по заниженным ценам через финансовую структуру, работающую по принципу ломбарда. Вырученные деньги тратили на себя.

Подельниками в преступной схеме выступали специалисты и продавцы-консультанты двух крупных торговых сетей. Они помогали оформлять необходимые документы и улаживать с банками вопросы платежеспособности клиентов. За это получали вознаграждение от соучастников. Вдобавок работники магазина официально премировались ничего не подозревающим руководством за успешную реализацию техники.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на подозреваемых после получения оперативной информации. Последующие показания потерпевших и их задолженность перед финансовыми учреждениями дали основания задержать причастных к делу лиц.

- Сейчас все фигуранты содержатся в ИВС. В их отношении УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Срок наказания за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - подчеркнула представитель МВД.

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