2019-09-26T11:42:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе в Борисовском районе на водителя упало дерево - он погиб

Деревья пилили мастер леса и лесник вблизи проезжей части
Павел МИЦКЕВИЧ
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На трассе в Борисовском районе на водителя упало дерево. Фото: СКНа трассе в Борисовском районе на водителя упало дерево. Фото: СК
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Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.

В первом случае при валке деревьев в Стародорожском районе погиб уроженец Любанского района. Оказалось, что трое безработных сначала выпили спиртного, а потом проводили лесозаготовку. Нужной квалификации у них не было, трудовые отношения не оформляли. Не соблюдала троица и технику безопасности. В итоге дерево, спиленное 41-летним мужчиной, смертельно травмировало находившегося в опасной зоне 33-летнего мужчину, сообщает СК.

А недавно в Борисовском районе деревья пилили мастер леса и лесник вблизи проезжей части. По злому року, одно из деревьев стало падать в сторону дороги, по которой как раз проезжал грузовик. Тяжелый ствол рухнул на кабину МАЗа и травмировал водителя. Более того, грузовик съехал в кювет и опрокинулся. 60-летний водитель, житель Борисова, погиб на месте.

Следствие уже выяснило, что работники леса пилили деревья в нерабочее время и не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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