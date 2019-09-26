Лукашенко: «Украина должна быть единой и неделимой»

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Президент Беларуси в четверг, 26 сентября, проводит встречу с представителями украинской прессы. Украина должна быть единой и неделимой, подчеркнул свою позицию Александр Лукашенко.

- Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко призвал подумать, «кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», и рассказал о своем опыте общения с жителями Западной Украины, с которыми он встречался во время службы в армии:

- Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать.

Президент признал, что «западэнцы» более националистичны, и задался риторическим вопросом:

- А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?