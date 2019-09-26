Лукашенко об интеграции Беларуси и России: «Мы будем укреплять суверенитет, чего бы нам это ни стоило»

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Вокруг темы интеграции Беларуси и России «слишком много досужих и неправильных разговоров», заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинской прессы 26 сентября.

- Не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияют Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей - Российская Федерация. Мир взаимозависимый, - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Президент еще раз подчеркнул, что белорусская власть суверенна и независима, поэтому имеет вправо выстраивать свою политику.

- Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило, - заявил Лукашенко.