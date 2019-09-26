2019-09-26T12:28:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об интеграции Беларуси и России: «Мы будем укреплять суверенитет, чего бы нам это ни стоило»

Президент: «Все опасаются. А чего опасаются?»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко высказался о суверенитете. Фото: БелТАЛукашенко высказался о суверенитете. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Вокруг темы интеграции Беларуси и России «слишком много досужих и неправильных разговоров», заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинской прессы 26 сентября.

- Не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияют Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей - Российская Федерация. Мир взаимозависимый, - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Президент еще раз подчеркнул, что белорусская власть суверенна и независима, поэтому имеет вправо выстраивать свою политику.

- Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило, - заявил Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о белорусском и украинском шпионах: Готов решить вопрос на взаимной основе
Лукашенко обещает быть честным на встрече с Зеленским: Мы с ним общий язык найдем
Лукашенко ответил, вернет ли Россия Украине Крым: «Мне кажется, нет»
Лукашенко: Путин не хочет сохранить власть с помощью присоединения Беларуси к РФ
Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: «Они понравились друг другу»
Лукашенко: «Украина должна быть единой и неделимой»
На трассе в Борисовском районе на водителя упало дерево - он погиб
«Нужен только паспорт». Витебская семья покупала технику в кредит по чужим документам
Лаврову не понравилось, что Беларусь отказалась размещать у себя военную базу РФ
Международная преступная группа возила через Беларусь в Евросоюз нелегальных мигрантов из неблагополучных стран
«Кусты садят прямо в строительный мусор». Гомельчанин пожаловался на озеленение нового микрорайона
В Гомеле появилась новая разметка перед зеброй: сними наушники и не смотри в телефон
Четырехлетнего мальчика, которого отец избил и выгнал ночью из дома, изъяли из семьи, а его старших сестер отдали их отцам
Матч года чемпионата Беларуси: брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью
Пьяный минчанин убил брата и изрезал его жену
В Могилевской области курица с птицефабрики снесла яйцо весом более 180 граммов