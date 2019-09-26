Лукашенко: Путин не хочет сохранить власть с помощью присоединения Беларуси к РФ

Президент Беларуси уверен, что такое предположение не соответствует действительности

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На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября президент Беларуси высказался о российском коллеге. По словам Александра Лукашенко, у Владимира Путина «нет цели любой ценой сохранить себя во власти».

Президент Беларуси убежден, что Путин не хочет за счет якобы присоединения Беларуси к РФ продлить свои полномочия, и призвал отбросить эти мысли. Такое предположение не соответствует действительности, уверен Лукашенко, цитирует президента его пресс-служба.