В пятницу - первые заморозки, а в выходные придет грибная погода

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Настоящая грибная погода придет в Беларусь на следующей неделе. По ночам будет тепло, пойдут дожди. Самое время ехать за опятами, маслятами и другими осенними грибами!

Но до этого предстоит пережить первые ночные заморозки. Минусовая температура прогнозируется в пятницу, 27 сентября, на севере Беларуси. Там на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем будет солнечно и воздух прогреется до 12-18 градусов.

А с субботы в страну начнут поступать атмосферные фронты с Западной Европы, начнутся дожди. Температура воздуха существенно не изменится, но уже с воскресенья, 29 сентября, станет теплее. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью возрастет до 12 градусов, а днем по-прежнему будет до плюс 18, передает Белгидромет.

В начале недели такая погода сохранится.